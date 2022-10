Workshop der Wirtschaftsförderung bei Marel Treif GmbH in Oberlah

Veröffentlicht am 14. Oktober 2022 von wwa

OBERLAHR – „futureING“: Workshop der Wirtschaftsförderung bei Marel Treif GmbH in Oberlahr – Oberstufenschüler können kostenlos teilnehmen – Anmeldungen bis 24. Oktober

Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen lädt wieder Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13 zum Workshop „futureING“ ein. Gastgeber am 27. Oktober ist die Marel Treif GmbH in Oberlahr. Der Workshop in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr richtet sich an alle, die sich für ein Studium im Bereich Maschinenbau interessieren. Kooperationspartner ist der Lehrstuhl für Werkstoffsysteme und Fahrzeugleichtbau der Universität Siegen.

Was erwartet die jungen Besucherinnen und Besucher? Unter anderem wird über die Aufgabengebiete und Chancen des Ingenieur-Berufes sowie das Maschinenbaustudium an der Universität Siegen informiert. Zudem gibt es Werkstofftechnik zum Anfassen, eine Projektvorstellung am Beispiel Leichtbau, Einblicke in den Berufsalltag mit Berichten von Studierenden und Azubis. Als Highlight steht schließlich ein exklusiver Rundgang bei Marel Treif auf der Tagesordnung mit der Möglichkeit, hinter die Kulissen des Unternehmens zu schauen und für die eigene berufliche Zukunft erste wichtige Kontakte zu knüpfen.

Anmeldungen werden erbeten bis zum 24. Oktober, Kontakt: Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Fides Lang, Tel.: 02681–813908, E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de.