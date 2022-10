Veröffentlicht am 13. Oktober 2022 von wwa

ALSDORF – Frontalzusammenstoß auf der L 284 in Alsdorf

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, 13. Oktober 2002, gegen 10.15 Uhr, in Alsdorf, auf der L 284. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 284 – Hauptstraße – von Alsdorf in Richtung Grünebach und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 28-jährigen Frau. Die 28-jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Das mit im Fahrzeug befindliche zweijährige Kind blieb vorsorglich zur Überwachung im Krankenhaus. Der 35-jährige Verursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Eine Blutentnahme wurde bei ihm angeordnet. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, so dass noch weitere Arbeiten am Erdreich getätigt werden mussten. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen, die möglicherweise kurz vor dem Zusammenstoß ergänzende Angaben zur Fahrweise des Verursachers machen können. Bitte melden unter 02741/926-0. Quelle: Polizei