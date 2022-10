Veröffentlicht am 13. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Circus Ronelli kommt nach Altenkirchen.

Nach mehreren erfolgreichen Gastspielen in Bad Berleburg lässt sich der Familiencircus Ronelli wieder einmal in Altenkirchen sehen. Präsentiert wird das neue Programm auf dem Weyerdamm. Die sechsköpfige Circusfamilie und einige Angestellte bieten beste Unterhaltung für Groß und Klein. Geboten werden waghalsige Handstandakrobatik, flotte Jonglagen, rasanter Holo Hopp Dance und überhaupt atemberaubende Artistik unter der Circuskuppel.

Lustige Clownsnummern lockern das knapp zweistündige Programm auf. Neu dabei ist Francesco mit seinen bemerkenswerten Darbietungen auf der Rola-Rola. AM Schluss gibt es wie immer eine rasante Feuerspuckershow. Als Highlight dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auf die aufregende und einmalige Dino-Show freuen. In der Pause steht das Untier für Fotos zur Verfügung. Vor allem die Kinder können sich im Streichelzoo umschauen und sich dort unter anderem mit Esel „Edgar“ anfreunden. In der angegliederten Restauration locken wie immer frisch gebranntes Popcorn sowie Naccos und sonstige Süßigkeiten.

Gespielt wird vom 14. bis zum 23. Oktober, wobei die Vorstellungen am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr beginnen. Sonntags präsentiert sich Ronelli jeweils und 11 Uhr und um 14 Uhr. AM Sonntag, 23. Oktober, ist Abbautag, dann gibt es nur um 11 Uhr eine Vorstellung. Montag, Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. Der Sonntag, 16. Oktober, steht im Zeichen einer „Happy Hour“, dann zahlen alle Besucher nur zehn Euro. An diesem Tag um 14 Uhr sowie am Sonntag, 23. Oktober, sind große Kindermitmachtage. Dann können sich die kleinsten Gäste in der Manege ausprobieren. Kartenreservierung unter Tel. 0151 14902067. (bt) Fotos: Bernhard Theis