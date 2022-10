Veröffentlicht am 13. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – „2. ADAC Siegtal Historic“ der Motorsportfreunde Kirchen

Im Rahmen der „2. ADAC Siegtal Historic“ der Motorsportfreunde Kirchen machten die 87 teilnehmenden Fahrzeuge auch Station im Wissener Autohaus Ortmann. An den Start gegangen waren zuvor in Freusburg Oldtimer in den Kategorien T (Touristisch) und S (Sportlich) – einer hübscher als der andere. Der aus Kirchen stammende Citroen-Fahrer Titus Dittmann hat sich einen Namen als Skateboard-Pinonier gemacht. Als ältestes Fahrzeug war ein Fiat-Winzling des Jahrgangs 1949 mit von der Partie. Der grasgrüne Ford-Pickup zog ebenfalls alle Blicke auf sich. Auf dem Firmengelände im Wissener Frankenthal hatten sich schon frühzeitig zahlreiche Liebhaber älterer Karossen eingefunden und kommentierten jeden einzelnen Oldtimer mehr oder weniger sachkundig.

Als Aufgabe hatten sich die Kirchener Motorsportfreunde eine Sollzeitprüfung ausgesucht. Dabei musste ein vorgegebener Parcours in einer bestimmten Zeit, hier 35 Sekunden, durchfahren werden. Außer Konkurrenz konnte ein bestens gepflegter VW-Käfer von 1966 bestaunt werden. Die Rallye fand während des traditionellen Familien-Oktoberfests des Autohauses Ortmann statt. Seniorchef Dietmar Ortmann freute sich über den regen Andrang und lud zur Sonderschau Elektromobiliät ein. Außerdem konnte man sich einzelnen Neufahrzeuge für eine Probefahrt aussuchen. Für die jüngsten Gäste stand unter anderem eine Hüpfburg bereit Die von Titus Dittmann gegründete Hilfsorganisation „skate-aid“ bat um Spenden für Kinder in schwierigen Situationen. Der Kirchener „Kaffeeladen“ offerierte alles rund um das beliebte Heißgetränk. Und Alleinunterhalter „Maxi“ sorgte bei dem Ortmann`schen Oktoberfest für gute Stimmung. (bt) Fotos: Bernhard Theis