Veröffentlicht am 13. Oktober 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-pfälzische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse

Mit knapp 70 Einzelveranstaltungen präsentieren 17 Buchverlage aus Rheinland-Pfalz ihre Neuerscheinungen vom 19. bis 23. Oktober auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Koordiniert wird das Programm auf der Extra-Bühne „Podium Rheinland-Pfalz“ (Halle 3.1. G84) vom Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Zur Eröffnung am 19. Oktober (11 Uhr) werden die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz und Karin Schmidt-Friderichs (Vorsteherin Börsenverein des Deutschen Buchhandels) erwartet, die Moderation übernimmt Alexander Wasner (SWR).

Unter dem diesjährigen Motto „Viele Stimmen, ein Land!“ versammeln sich die Vielfalt der Themen und Genres der neuerschienenen Bücher aus Rheinland-Pfalz. Krimis und Thriller, allgemeine Belletristik sowie Reiseführer stehen zahlenmäßig ganz oben. Auch Kinder- und Jugendbücher, Ratgeber und Sachbücher mit und ohne regionalem Bezug fehlen nicht auf der Liste der Neuerscheinungen. Gut ein dutzend Titel bearbeiten historische Themen. Mundartliches, ein Comic und Lyrik belegen die Vielfalt des verlegerischen Schaffens. Mit Kulinarik-Titeln aus Rheinland-Pfalz kommt auch in diesem Herbst wieder Landestypisches in die Regale. Mit Spannung werden Wiederentdeckung erwartet: Ein deutsch-jüdisches Liederbuch sowie ein Werk der zu ihrer Zeit vielgelesenen Triererin Clara Viebig bringen zwei Verlage wieder zurück in die Öffentlichkeit.

Das „Podium Rheinland-Pfalz“ in der Halle 3.1 (Stand G84) soll wie in den vergangenen Jahren auch zentraler rheinland-pfälzischer Veranstaltungs- und Treffpunkt für Fach- und Privatbesucher auf der weltgrößten Buchmesse sein. Autoren und Autorinnen, Verleger und Verlegerinnen, Leser und Leserinnen und alle an Büchern interessierte Menschen erleben dort Veranstaltungen wie Lesungen, Talks, Vorträge, Diskussionen und Präsentationen. „So wird das Podium zum Schaufenster und wir schaffen Sichtbarkeit für Bücher und Autor*innen, die gerade kleinere Verlage dringend benötigen“, sagt Andrea Wolf, Geschäftsführerin des Landesverbands Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Das „Podium Rheinland-Pfalz“ wird gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen Kultur und Integration Rheinland-Pfalz. Der Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland im Börsenverein des Deutschen Buchhandels vertritt die Interessen der Buchhandlungen und Verlage in den drei Bundesländern. Zu seinen Aufgaben zählen die Gestaltung von kultur- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ebenso wie die Vertretung der Interessen seiner Mitglieder auf Landesebene und in den Regionen. Außerdem engagiert sich der Verband in der Region für die Leseförderung und macht Öffentlichkeitsarbeit für das Buch und das Lesen. Website Landesverband: https://www.boersenverein-hrs.de/

Die Präsentationen der rheinland-pfälzischen Verlage auf der Frankfurter Buchmesse kann man entweder live am Stand G 84 (Halle 3.1) verfolgen oder auf dem YouTube-Kanal des Podiums Rheinland-Pfalz: https://www.youtube.com/channel/UC_jEut9HncjsKvHtUJtlOGQ

Aktuelle Informationen auch auf dem Facebook-Kanal des Landesverbandes des Börsenvereins: https://www.facebook.com/LandesverbandHRS

Teilnehmende Verlage: Kraterleuchten Verlag, Daun, Mentoren Media Verlag, Ingelheim, Nünnerich-Asmus Verlag, Oppenheim, Peter-Meyer Verlag, Saulheim, Rhein-Mosel-Verlag, Zell a. Mosel, Tabu Litu Verlag, Koblenz, Worms-Verlag, Worms, Verlag Hermann Schmidt, Mainz, Verlag Hunsrücker, Gödenroth, KBV Verlags- und Medien-GmbH Hillesheim, Kontrast-Verlag, Pfalzfeld, Kynos Verlag, Nerdlen, Buchfink Verlag, Trier, Chaospony Verlag, Ingelheim, Edition Maya, Bingen, Ventil Verlag, Mainz, Verein zur Förderung sozialer, kultureller, und sportlicher Einrichtungen im Landkreis Birkenfeld, Schott-Verlag, Mainz.