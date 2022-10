Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Einbruch in Praxis für Physiotherapie in Rheinbreitbach, in der Hauptstraße

In der Nacht von Dienstag, den 11. auf Mittwoch, den 12. Oktober 2022 kam es zu einem Einbruch in Rheinbreitbach. Ein oder mehrere Täter kletterten auf eine rückwärtige Terrasse und hebelten ein Fenster zu der Praxis für Physiotherapie auf. Im Inneren wurden die Praxisräume durchwühlt und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei