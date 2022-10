Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

KRUNKEL – DIERDORF – Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen an Schulen und Kindertagesstätten im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus

Dienstag, 11. Oktober 2022, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in Höhe der Kindertagesstätte in Krunkel im Zeitraum von 08:00 bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt.

Bei einer Durchlaufzahl von 133 Fahrzeugen sind 19 Fahrzeugführer im Verwarngeldbereich und zwei Fahrzeugführer im Anzeigenbereich gemessen worden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus führten im Zeitraum von 11:30 bis 12:45 Uhr in der Schulstraße in Dierdorf Kindergarten- und Schulwegkontrollen durch. Die Beamten kontrollierten 36 Fahrzeuge. Bei elf Fahrzeugen sind kleinere Mängel festgestellt worden. Zudem führten vier Fahrzeugführer ihren Führerschein nicht mit. Des Weiteren ahndeten die Beamten drei Verstöße gegen die Gurtpflicht. Alle Kinder sind in den kontrollierten Fahrzeugen ordnungsgemäß gesichert gewesen. Quelle: Polizei