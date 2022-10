Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus für Mittwoch, 12. Oktober 2022, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: 45.932 Infektionen im Kreis seit Pandemie-Beginn bestätigt – Hospitalisierungsinzidenz bei 13,01

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 44.709 Menschen positiv auf eine Infektion getestet. Als genesen gelten 43.118 Personen. 2.657 Menschen sind derzeit positiv getestet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das LUA mit 13,01 an.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 13,01

7-Tage-Inzidenz (landesweit): 951,3

7-Tage-Inzidenz Kreis: 866,5

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 45.932

Veränderung zum 11. Oktober: +170

Aktuell Infizierte: 2.657

Geheilte: 43.118

Verstorbene: 157

in stationärer Behandlung: 23

Die Zahlen für die Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 12.248

Betzdorf-Gebhardshain: 9.185

Daaden-Herdorf: 6.626

Hamm: 4.300

Kirchen: 9.098

Wissen: 4.475

Teststellen – Eine Liste der aktuellen Teststationen in Rheinland-Pfalz (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/