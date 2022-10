Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Weitere Diebstähle in Vettelschoß

In Vettelschoß kam es zu einem Einbruch in eine Garage, aus der zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Der vermutete Tatzeitpunkt liegt in der Nacht von Sonntag auf Montag, um 01:00 Uhr. Es kam in der Tatzeit zu weiteren Diebstählen in Vettelschoß, die mit großer Wahrscheinlichkeit von den gleichen Tätern verübt wurden. Unter anderem wurde ein weiteres E-Bike und eine Aluleiter entwendet.

Die Polizei Linz konkretisiert die Frage nach verdächtigen Wahrnehmungen auf zwei Fragen. Wurde im relevanten Tatzeitraum ein Transporter oder ähnliches großvolumiges geschossenes Fahrzeug wahrgenommen? Sind Personen wahrgenommen worden, die sich auffällig verhalten haben? Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen zwei männliche Personen, einer bei Tatbegehung bekleidet mit einer hellen Jacke. Hinweise bitte unter 02644-9430 an die Polizei Linz. Quelle: Polizei