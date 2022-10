Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Radfahrendes Kind bei Verkehrsunfall in Neuwied verletzt

Eine 45jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte am Dienstagmorgen, 11. Oktober 2022 gegen 07:45 Uhr von der Berggärtenstraße nach rechts in die Rasselsteiner Straße abzubiegen und befuhr hierzu den rechten Abbiegestreifen. Als sich der PKW bereits auf Höhe des Fußgängerüberwegs befand, fuhr ein 12jähriges Kind mit seinem Fahrrad vom rechten Gehweg kommend über den Fußgängerweg und kollidierte mit dem PKW. Das Kind verletzte sich an Stirn und Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht. An PKW und Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei