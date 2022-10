Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Erster Neuberufenen-Workshop erleichterte neuen Professorinnen und Professoren den Einstieg an der Hochschule Koblenz

Wie kann ich meine Vorlesungen noch attraktiver machen? Wo erhalte ich Unterstützung für Forschungsanträge? Wie werden Dienstreisen abgerechnet? Diese und weitere Fragen stellen sich frischgebackene Professorinnen und Professoren, die ihre Tätigkeit an der Hochschule Koblenz aufnehmen. Um sie herzlich willkommen zu heißen und sie kompakt mit den wichtigsten Informationen zu versorgen, lud die Hochschule Koblenz die Neuberufenen der letzten Zeit nun zum ersten Neuberufenen-Workshop in Deinhard´s Gewölbekeller in Koblenz ein. Dabei lernten sie wichtige Ansprechpersonen und sich auch untereinander kennen.

Prof. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, begrüßte die insgesamt 24 Anwesenden und moderierte durch den Vormittag. „Gerade für Professorinnen und Professoren, die ihre Lehrtätigkeit während der Pandemie aufgenommen haben, war der Start in den Hochschulalltag eine besondere Herausforderung“, so Stoffel, „aber auch in normalen Zeiten ist die Aufnahme einer Professur mit vielen neuen Prozessen verbunden.“ Um die Orientierung im Hochschulsystem zu erleichtern und die interdisziplinäre Vernetzung zu forcieren, werde die Hochschule Koblenz auch künftig alle neuen Professorinnen und Professoren zu diesem Format einladen.

Insgesamt elf Neuberufene durchliefen ein über den Tag verteiltes Programm und tauschten sich mittels verschiedener Impulse und Breakoutsessions über Lehre, Forschung, Transfer und Verwaltung aus. Anhand von Leitfragen konnten sie verschiedene Themenspektren in Arbeitsgruppen vertiefen.

Organisiert wurde der Workshop als Teil eines neuen Onboarding-Konzeptes für Neuberufene vom Team des Projektes ProKOhoch2, welches ein neues professorales Personalkonzept bearbeitet.

Foto: Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, begrüßte und moderierte den Workshop. (Foto: Hochschule Koblenz)