Veröffentlicht am 12. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Es darf ausgiebig gematscht werden – Neue Matschküche für die Kinder der Kita Villa Regenbogen

Mit dem beginnenden Herbst bricht für die Kleinsten nun endlich die Zeit der Gummistiefel, Buddelhosen und des Pfützenspringens an. Wieder nach Herzenslust draußen matschen und „kochen“ können, das hatten sich die Kinder der städtischen Kindertagesstätte Villa Regenbogen in Engers gewünscht, nachdem ihre alte Küche der Witterung zum Opfer gefallen war. An einem geselligen und produktiven Aktionstag konnte mit vereinten Kräften von Eltern, pädagogischen Fachkräften und Kindern eine neue, größere Matschküche auf dem Außengelände der Kita errichtet werden.

Im Vorfeld hatten die Vorschulkinder gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften die benötigten Paletten gestrichen und gesägt. Die neue Matschküche verfügt über einen richtigen Wasseranschluss mit Abflussrohr und wurde von den Kindern bereits ausgiebig bespielt und für gut befunden.

Die durch den Elternausschuss organisierte Aktion wurde auch dazu genutzt, die Außenanlagen auf Vordermann zu bringen und neu zu bepflanzen. Alle waren mit großem Tatendrang und hohem Engagement bei der Sache und so belohnte man sich nach getaner Arbeit mit einem gemeinsamen Grillen, das auch für rege Gespräche untereinander genutzt wurde. „Es tut gut, sich wieder im persönlichen Kontakt auszutauschen und dabei einen Wunsch der Kinder in die Tat umzusetzen“, waren sich die motivierten Eltern einig.

Foto: Die neue Matschküche wurde von den Kindern der städtischen Kita Villa Regenbogen bereits ausgiebig getestet.