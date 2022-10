Veröffentlicht am 11. Oktober 2022 von wwa

KIRCHBERG – Verkehrsunfallflucht auf der B 421 – Polizei sucht Zeugen

Montagabend, 10. Oktober 2022 um 19.06 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer mit einem weißen Pkw unbekannten Fabrikats die B 421 von Kirchberg kommend in Richtung Kappel. In Höhe des Kücherhofs kam der PKW-Fahrer aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Um einem Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der entgegenkommende Fahrer seinen Sattelauflieger nach rechts in die Leitplanke. Es kam trotzdem zum Kontakt mit dem entgegenkommenden Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der Unfallverursacher im PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeiinspektion in Simmern bittet um Hinweise zum unfallflüchtigen Pkw. Wer hat den Unfall beobachtet? Quelle: Polizei