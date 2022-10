Veröffentlicht am 11. Oktober 2022 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – In Kasbach-Ohlenberg gefundene Damenhandtasche wird durch ehrlichen Finder abgegeben

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 10. auf 11. Oktober 2022 erschien ein 43jähriger Mann bei der Polizeiinspektion in Linz und teilte mit, dass er auf einem Parkplatz bei Kasbach-Ohlenberg eine Damenhandtasche gefunden habe. Über die in der Tasche befindlichen Ausweispapiere und diverse Karten ließ sich die Identität der Besitzerin schnell klären. Es handelte sich um eine 22jährige Frau aus dem Raum Bad Hönningen.

Neben den Ausweispapieren und Karten befand sich auch eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld in der Tasche, das ebenfalls noch vollständig vorhanden war. Die Freude war entsprechend groß. Quelle: Polizei