Veröffentlicht am 11. Oktober 2022 von wwa

LEUBSDORF-WALLEN – B 42 – Geschwindigkeitskontrolle auf der B 42 bei Leubsdorf/Wallen

Die Verkehrsdirektion Koblenz führte in Absprache mit der Polizeiinspektion Linz am Montagnachmittag, 10. Oktober 2022, eine Geschwindigkeitskontrolle mit einem Radargerät durch. Die Messungen erfolgten über insgesamt fünf Stunden in einem Bereich, in dem die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt ist.

Bei einer Durchlaufzahl von über 2.000 Fahrzeugen im Überwachungszeitraum wurden insgesamt 97 Verstöße registriert.

Der „Tagesschnellste“ war ein PKW, der mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h gemessen wurde. Neben einem empfindlichen Bußgeld erwartet den Fahrer ein Fahrverbot. Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen, dass Geschwindigkeit noch immer die Unfallursache Nummer 1 ist. Gerade auf der B 42 kommt es immer wieder zu schwersten Verkehrsunfällen, deren Ursache direkt oder indirekt mit überhöhten Geschwindigkeiten zu erklären sind. Quelle: Polizei