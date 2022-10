Veröffentlicht am 11. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Zeugen nach Unfallflucht in der Maximinstraße in Koblenz gesucht

Im Zeitraum zwischen Sonnabend und Sonntag, 08. Oktober 2022, 22 Uhr und 09. Oktober 2022, 11:00 Uhr, kam es in der Maximinstraße in Koblenz-Rübenach zu einem Unfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug extrem beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der parkende PKW wies insbesondere am vorderen Kotflügel erhebliche Beschädigungen auf, daneben befand sich ein Splitterfeld, das im Zusammenhang, so vermutet die Polizei, mit dem verursachten Unfall stehen dürfte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei