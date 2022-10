Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw gesucht

Sonntagvormittag, 09. Oktober 2022 gegen 11 Uhr am Vormittag kam es im Bereich des Bahnhofs Ehrenbreitstein an der B 42 im Kreuzungsbereich zur Charlottenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Der Busfahrer befuhr die Charlottenstraße in Richtung der B 42, der Autofahrer kam aus Richtung Vallendar die B 42 entlanggefahren. Der Busfahrer musste zunächst an der Ampel halten, fuhr jedoch von links in den Kreuzungsbereich ein, als diese grün zeigte. Dennoch sei der Pkw-Fahrer plötzlich auch in den Kreuzungsbereich eingefahren. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Bus stieß als Linksabbieger mit der rechten Frontseite gegen das linke Fahrzeugheck des Autos.

Die Polizei Koblenz sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls, die die B 42 parallel, vor oder hinter dem unfallbeteiligten Pkw befuhren und Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können. Zeugen können sich an der Wache der Polizeiinspektion Koblenz 1 melden: 0261-103-2510. Quelle: Polizei