STADT NEUWIED – Big House wird erneut zur Bühne für Shout loud – „Bury the Liar“ sind am 22. Oktober Headliner

Das fanfreundliche Metalcore-Event Shout loud findet am Samstag, 22. Oktober, nun bereits zum 14. Mal statt. In seinem neunten Jahr hat das Shout-loud-Team in Kooperation mit dem städtischen Jugendzentrum Big House Neuwied fünf regionale und überregionale Bands eingeladen.

Der Headliner des Abends sind „Bury the Liar“ aus dem Raum Koblenz, deren Musikvideos auf YouTube fast eine halbe Millionen Aufrufe haben. Im Gepäck haben sie unter anderem ihre aktuelle EP „Feuer“. Zuvor steht mit „Cocoon“ eine weitere in der Region gut bekannte Band auf der Bühne. Denn sie haben nicht nur auf zahlreichen Konzerten in ganz Deutschland gespielt, sondern sind auch beim Shout loud keine Unbekannten. Bereits bei der zehnten Ausgabe haben „Cocoon“ im Big House gezeigt, was in ihnen steckt. Ein weiteres Highlight im Programm ist die Braunschweiger Truppe „Tide has Turned“. Doch auch auf die beiden regionalen Bands „Bronson A.D.“ und „Alpha Bastard“ werden im Big House den Besucherinnen und Besuchern ordentlich einheizen.

Seit 2013 steht Shout loud für Konzerte in Neuwied mit lokalen Künstlern, faire Eintrittspreise, neue Ideen und ein abwechslungsreiches Programm. Natürlich gibt es auch zur 14. Ausgabe wieder passende Stoffbändchen, die im Eintrittspreis enthalten sind. Neu ist dagegen eine Bandbox. Dort können Besucher ihre Bandwünsche für zukünftige Veranstaltungen abgeben.

Einlass ist am Samstag, 22. Oktober, im Big House Neuwied, Museumstraße 4, Neuwied (Nähe Bahnhof) ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich für 8 Euro an der Abendkasse. Da der Zutritt ab einem Alter von 14 Jahren (Jugendschutzgesetz) erfolgt, wird gebeten, einen Ausweis oder ein anderes Dokument mitzubringen. Alle Informationen gibt es auch auf www.shout-loud.de und auf www.juz-neuwied.de.

Foto: Die Band „Bury the Liar“ sorgt als Headliner beim Shout loud und mit ihrer aktuellen EP „Feuer“ garantiert für die richtige Stimmung.