Veröffentlicht am 11. Oktober 2022 von wwa

WESTERWALD – Fünfte Folge der „Wir Westerwälder“ Videoserie – „Sport und Spaß statt Stau und Spritkosten“ als weiche Standortfaktoren in der Region Westerwald

Die fünfte Folge der Videoserie „Wir Westerwälder Geschichten“ präsentiert sich ab 13. Oktober um 12 Uhr, in den Sozialen Medien und auf der Wir Westerwälder Homepage. Dieses Mal geht es um „Sport und Spaß statt Stau und Spritkosten“. Also darum, wie man Lebensqualität gewinnt, wenn der Weg zur Arbeit durch Wälder und Wiesen führt anstatt über die Autobahn. Im aktuellen Videofilm erzählt Architekt und Familienvater Thorsten Braun, warum er lieber im Westerwald arbeitet als in Wiesbaden.

„Viele Menschen denken, attraktive Stellenangebote findet man nur in den Großstädten und Ballungsräumen. Aber die mehr als 22.000 Unternehmen im Westerwaldkreis, im Kreis Neuwied und im Kreis Altenkirchen eröffnen für viele Branchen und Berufe spannende Jobangebote. Von etablierten Traditionsunternehmen über junge Start-Ups bis hin zu zahlreichen Weltmarktführern und Hidden Champions – großartige Arbeitgeber aus unserer Heimat bieten motivierten Mitarbeitenden beste Zukunftsperspektiven.“ so die Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen, Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). Wer also über einen Jobwechsel nachdenkt, muss gar nicht in die Ferne schweifen und sollte sich die Jobangebote vor der Haustür einmal näher anschauen. Auch wer jetzt noch in der Großstadt wohnt und über eine Rückkehr in seinen Heimatkreis nachdenkt, sollte sich die aktuellen Angebote anschauen.

So findet sich auf der Website www.wir-westerwaelder.de an prominenter Stelle die „Unternehmensdatenbank Westerwald“, die Unternehmen aus der Region eine regionale Business-Plattform bietet. Dort können sich Firmen kostenlos eintragen, um sich Kunden, Lieferanten, Kooperationspartnern und natürlich potenziellen neuen Mitarbeitenden zu präsentieren und auf Produkte, Dienstleistungen und Kompetenzen aufmerksam zu machen. Außerdem finden sich auf der Website unter der Rubrik „Wirtschaft“ weitere Links zu verschiedenen Portalen für Fachkräfte und Auszubildende, in denen regionale Unternehmen und Jobsuchende zusammenfinden können.

Auch die Videofilme sind auf www.wir-westerwaelder.de jederzeit abrufbar. Sowohl die drei Imagefilme „Oh du schöner Westerwald!“, „Oh du sympathischer Westerwald!“ und „Oh du starker Westerwald!“ wie auch die ersten vier „Wir Westerwälder Geschichten“ mit Schreiner Frank Seifen, Naturpädagogin Victoria Mayer, Schwester Therese vom Kloster Ehrenstein und Jörg Hohenadl mit der regionalen „Naturgenuss-Initiative“.