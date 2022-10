Veröffentlicht am 11. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Spendensammlung zum Ruhestand: Der Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz ehrt verdiente Professorinnen und Professoren

Sieben Professorinnen und Professoren des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz sind in den vergangenen beiden Corona-Jahren in den Ruhestand gegangen. Anstelle von Abschiedsgeschenken baten sie um eine Geldspende. Der Betrag in Höhe von 450 Euro wurde nun an den Verein DIE SCHACHTEL e.V. gespendet, einem Treffpunkt für alleinstehende Wohnungslose und Menschen in sozialen Notlagen.

Nun konnte sich das Kollegium endlich zu einem gemeinsamen Abendessen in der Genusswerkstatt Koblenz mit den verdienten Kolleginnen und Kollegen Prof. Dr. Günter J. Friesenhahn, Prof. Dr. jur. Winfried Hetger, Prof. Dr. Wolfgang Beudels, Prof. Dr. Gabriele Kokott-Weidenfeld, Prof. Dr. Kurt-Peter Merk, Prof. Dr. Daniela Braun und Prof. Dr. Thomas Arnold verabreden, um ihnen für ihr langjähriges Engagement zu danken. Die Möglichkeit, sich nach langer Zeit wieder treffen und persönlich austauschen zu können, begrüßten alle Beteiligten sehr. Neben persönlichen Geschenken wie Büchergutscheinen und Fotobüchern aus der Zeit an der Hochschule hatten sich die ausgeschiedenen Professorinnen und Professoren überlegt, aus diesem Anlass eine Sammlung unter den hauptamtlich Lehrenden für einen guten Zweck durchzuführen, um das Geld in ihrem Namen einer sozialen Einrichtung in Koblenz zukommen zu lassen.

Der Fachbereich Sozialwissenschaften forscht in enger Kooperation mit seinen Praxispartnern zu Fragestellungen der Sozialen Arbeit und hat auch bereits verschiedene Forschungsprojekte und Fachtagungen zur Wohnungslosigkeit in Rheinland-Pfalz durchgeführt. „Von daher fiel die Wahl auf den Verein DIE SCHACHTEL e.V., der mit seinem Wohnungslosenrestaurant Mampf sowie Streetwork und Sozialberatung ein Eckpfeiler der Wohnungslosenhilfe in Koblenz ist“, erklärt Verena Müller, die als dienstälteste Mitarbeiterin und langjährige Weggefährtin die Laudatio hielt. Dabei betonte sie das Engagement der Professorinnen und Professoren, die dem Fachbereich auch noch nach dem Eintritt in den Ruhestand verbunden geblieben sind, sei es über Seniorprofessuren oder Lehraufträge: „Das zeugt von der großen Leidenschaft für Wissenschaft und Lehre und davon, wie viel Spaß es macht, in diesem Fachbereich zu arbeiten und Wissen an die Studierenden weiter zu geben.“ Dieser Feststellung pflichteten alle Beteiligten bei. Bei angeregten Gesprächen verbrachte man noch einen langen, schönen Abend.

Den Scheck über 450 Euro haben Prof. Dr. Armin Schneider, Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften, und Manuel Benner, Geschäftsführer des Fachbereichs Sozialwissenschaften, nun vor Ort an Jürgen Michel und Florian Becker von SCHACHTEL e.V. übergeben. Foto: Hochschule Koblenz/Astor

Foto von links: Prof. Dr. Armin Schneider, Manuel Benner, Florian Becker und Jürgen Michel