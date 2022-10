Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sieg gegen Neuwied und tolles Erlebnis im Phantasialand!

Am Samstag, 08. Oktober 2022, spielte der BC Altenkirchen gegen den 1. BC Neuwied. Beide Herrendoppel wurden jeweils in drei spannenden Sätzen gewonnen. Die Punkte des Damendoppels, Dameneinzels und ersten Herreneinzels gingen jedoch auf das Konto von Neuwied. Dafür konnten das zweite und dritte Herreneinzel als Sieg verzeichnet werden. Beim alles entscheidenden Mixed ging der erste Satz mit 24:22 an Neuwied, der zweite konnte 20:22 sowie der dritte mit 15:21 vom BCA gewonnen werden. So ging der BC Altenkirchen siegreich mit einem 3:5 aus dem Mannschaftsspiel heraus.

Beim Vereinsausflug am Sonntag, 09. Oktober 2022, konnte der Sieg gebührend gefeiert werden. Mit rund 44 Teilnehmern fuhr der BCA in das Phantasialand in Brühl bei Köln. Mit vielen tollen, neuen und vielseitigen Attraktionen, kurzen Warteschlangen und sonnigem Wetter fanden sowohl die großen als auch die kleineren Mitglieder jede Menge Spaß. (Vereinsbericht) (aki) Foto: BC AK