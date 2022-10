Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Kreative Köpfe und gute Ideen in Rheinland-Pfalz gesucht – Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz in die 14. Runde gestartet

Auch in diesem Jahr werden wieder innovative Ideen beim Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz gesucht. Jede Rheinland-Pfälzerin und jeder Rheinland-Pfälzer kann, unabhängig vom Alter und beruflichen Status, seine kreative wie innovative Idee bis zum 28. Februar 2023 einreichen. Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance haben, ihre Ideen zu entfalten, werden von einer Fachjury die besten drei Ideen ausgewählt und mit Geld- wie auch Sachpreisen prämiert. Neben Geld- und Sachpreisen werden die Gewinnerinnen und Gewinner mittels Businessplanerstellung, Coaching- und Beratungsleistung der Netzwerkpartner unterstützt.

Das Ziel des Ideenwettbewerbs ist es, innovative Geschäftsideen und Neugründungen frühzeitig in Rheinland-Pfalz aufzuspüren und gezielt zu unterstützen. Erfolgreich daran teilgenommen hat beispielsweise das in Andernach ansässige Unternehmen Löschigel, das ein Löschgerät zur Erhöhung der Sicherheit von Einsatzkräften entwickelt hat. Nach der Entwicklung bei Jugend forscht erfolgte beim Ideenwettbewerb die Erarbeitung des Geschäftskonzepts. Dieses wurde mit dem Nachwuchssonderpreis ausgezeichnet. Zudem nutze das Unternehmen das gute Ergebnis, um sich professionell beraten zu lassen und zahlreiche neue Kontakte zu knüpfen. „Der Ideenwettbewerb war und ist eine großartige Chance wichtige Kontakte in der Region zu knüpfen, die einen bei der weiteren Entwicklung unterstützen“, betont Jan Heinemann, ein Mitbegründer der Firma Löschigel. Weitere Details zur innovativen Idee, und wie sie die Sicherheit von Einsatzkräften der Feuerwehr erhöht, findet sich unter http://www.loeschigel.de.

Nähere Informationen zum Ideenwettbewerb sowie die Teilnahmebedingungen und das Online-Anmeldeformular sind unter www.ideenwettbewerb-rlp.de abrufbar.

Foto: Der Löschigel kann mithilfe der sowieso schon auf jedem Normfeuerwehrfahrzeug vorhandenen Steckleiter in einen Gefahrenbereich, bspw. eine brennende Industriehalle hineingeschoben werden. Die Düsen erzeugen einen feinen Sprühnebel, der nicht nur Brände löschen, sondern auch giftige Gase niederschlagen kann. (Fotos: Löschigel)