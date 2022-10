Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird der Kurs „Qi Gong“ und auch der Mischkurs aus „Tai Chi und Qi Gong“ fortgesetzt.

Der Name Qi Gong kommt aus China und beschreibt das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Erfahrene, fortgeschrittene und neue Teilnehmer lernen gemeinsam spezielle Qi Gong Übungen kennen oder vertiefen diese. Dadurch wird die Flexibilität von Körper und Geist in allen Lebenslagen unterstützt. Frische und kraftvolle Energie wird im Frühling aktiviert. Die Abwehrkräfte erhöhen sich ebenfalls durch die Übungen. Stress soll weniger Raum einnehmen. So verbessert sich die eigene Lebensqualität. Mit dem erfahrenen Trainer Michael Schmidt gibt es schon lange dieses Kursangebot regelmäßig montags mit immer wechselnden Schwerpunkten. Dadurch bleibt Qi Gong für manche Teilnehmende über viele Kurs in Folge interessant. Ein paar Plätze sind noch frei, daher merken sich interessierte Menschen den 31. Oktober als nächsten Beginn und den 19. Dezember als Kursende vor. An acht Terminen wird jeweils von 18:15 bis 19:45 Uhr, trainiert. Die Gebühr beträgt 104 Euro.

Ebenso seit langem mit Michael Schmidt am Montag im Programm ist der Kurs, der Tai Chi Elemente mit Qi Gong mischt. Das Trainieren des inneren und äußeren Gleichgewichts, führt zu einer Aktivierung der Lebensenergie im alltäglichen Leben. Das Training ist auch hier für jedes Alter, Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Auch neue Teilnehmer können problemlos in die Übungen eintauchen, da die Themen stets in Zyklen wiederholt werden. Davon profitieren auch fortgeschrittene Teilnehmer. Zunächst werden wird das Thema der Flexibilität des Körpers beschäftigen. Wie Sehnen, Bänder und die Faszien im Körper weich und geschmeidig werden und bleiben. Vor dem reinen Qi Gong-Kurs findet dieser Kurs montags, ebenso vom 31. Oktober bis zum 19. Dezember von 16:30 bis 18 Uhr an 8 Terminen statt. Die Gebühr beträgt ebenfalls 104 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.