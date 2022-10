Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – BAD EMS – Herren können in Bad Ems nicht überzeugen – TV Bad Ems II – SSV 95 Wissen 32:27 (15:7)

Am Samstag reisten die Herren zum ersten Auswärtsspiel der Verbandsliga-Saison 2022/23. Hatte man in der vergangenen Woche gut trainiert und auf einen doch breiten Kader zurückgreifen, sahen die Vorzeichen für das Spiel recht gut aus. Leider konnte man aber durch eine äußerst schwache erste Halbzeit keine Punkte mit in den Westerwald nehmen.

Das Spiel gegen die junge Mannschaft der Kurstädter gestaltete sich von Beginn an schwierig: In den ersten acht Minuten bekamen die Jungs aus Wissen keinen Zugriff auf die Angriffe der Heimmannschaft. Durch konsequentes Stoßen taten sich in der SSV-Abwehr Lücken auf, die von den Heimischen gnadenlos ausgenutzt wurden. Im Angriff des SSV wurden dazu noch unüberlegte Abschlüsse genommen, sodass man mit einem 0:4-Lauf startete. Trainer Schmidt sah sich so bereits nach knapp acht gespielten Minuten gezwungen die erste Auszeit zu nehmen, um die SSV-ler wachzurütteln. In der Folgezeit konnte nun auch der SSV einige Tore erzielen, die man sich im Angriff hart erarbeiten musste. Durch einige zwei Minuten Zeitstrafen wurde man aber weiterhin im Abwehr- und Angriffsspiel geschwächt, sodass die Herausforderung weiterhin bestehen blieb, die Heimmannschaft nicht allzu weit davon ziehen zu lassen. Dennoch blieben die Lücken in der Abwehr weiterhin bestehen, sodass der Rückstand bis zur Halbzeit auf 15:7 angestiegen war.

In der Halbzeitpause wurde in der Kabine klar, dass man selbst an diesem aus SSV-Sicht zu deutlichem Spielstand schuld sei. Die entsprechenden Gründe, sei es das unkonzentrierte Angriffsspiel oder auch die nachlässige Abwehr, wurden gemeinsam besprochen. In der Hoffnung nun in der zweiten Halbzeit wieder besseren, konzentrierten und effektiveren Handball zeigen zu können, ging man nun wieder auf die Platte.

In der zweiten Halbzeit sollte man nun wieder Spaß am Handball zeigen und dazulernen, wie man auch mit dieser Situation zurechtkommen konnte: Kämpfen um jedes Tor war jetzt die Devise. Dazu zeigte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit ein recht ausgeglichenes Spiel, in dem die Westerwälder nun auch Torchancen effektiver verwandelten, aber immer noch durch zu viele Nachlässigkeiten im Abwehr-Spiel ebenso viele Tore kassierten. Der Abstand von rund acht bis neun Toren blieb also weiterhin bestehen (25:16 in der 45. Spielminute). In der Endphase des Spiels zeigten die Herren des SSV allerdings viel Moral und Kampfgeist und kamen so langsam Tor um Tor gegen eine schwächer werdende Heimmannschaft heran. Den Endpunkt besiegelte dann der letzte Siebenmeter-Wurf von Philip Hombach, an diesem Tag bester Torschütze mit sieben Toren, davon fünf verwandelten Siebenmetern, zum 32:27 Endstand.

In dieser Begegnung hat vor allem die erste Halbzeit, hier besonders die Anfangsphase, dem SSV ein unnötig schwieriges Spiel aufgetan, so die einhellige Meinung nach dem Spiel. „Das heißt es im kommenden Spiel wieder besser zu machen und auf die ordentliche Leistung der zweiten Halbzeit aufzubauen“, so Trainer Schmidt nach dem Spiel.

Das nächste Spiel findet in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle (Wissen-Altbel) am Samstag, 15. Oktober 2022, um 18:00 Uhr statt. Wir hoffen auf ein großes Publikum, wenn es wieder darum geht, das aus dem vergangenen Spiel Gelernte zeigen zu dürfen.

Es spielten: Becher, Messiuris – Diederich (1), Brenner (2), Nickel (3), Walterschen (2), Demmer (6), Hering, Perez Leal (1), Hombach (7/5), Leidig (2), Mosen, Philipp (3). (Vereinsbericht)