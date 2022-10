Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – BERNKASTEL-KUES – Solider Auftaktsieg im HVR-Pokal – SFG Bernkastel-Kues: SSV 95 Wissen 19:34 (11:14)

Mit dem Aufstieg in die Verbandsliga ist der SSV 95 Wissen seit langer Zeit wieder für den HVR-Pokal gemeldet. In der ersten Runde der Saison 22/23 musste der SSV die Anreise in das circa 170 Kilometer entfernte Bernkastel-Kues auf sich nehmen. Im Vordergrund sollte nach der langen Anfahrt gerade der Spaß am Spiel stehen, unabhängig vom erzielten Ergebnis, so Trainer Steffen Schmidt, der beim Auftaktspiel von Christian Hombach und Sebastian Phillip vertreten wurde.

Die ersten 20 Minuten des Spiels waren auf Seite des SSV geprägt von mehreren hektischen Situationen und einer gewissen Unkonzentriertheit. In der Offensive fehlte die Abstimmung zur Ausführung der Spielzüge, in der Defensive kamen zu viele gegnerische Spieler zu einfachen Wurfmöglichkeiten. Nach einer Auszeit fünf Minuten vor Ende der ersten Hälfte schienen die Worte von Interimscoach Christian Hombach Wirkung zu zeigen. Der SSV verteidigte besser und ging mit einem verdienten 3-Tore-Vorsprung in die Halbzeit (11:14).

Die Message der Halbzeitansprache war simpel. Die gezeigte Leistung am Ende der ersten Halbzeit sollte nun von Anfang an in Hälfte zwei auf das Spielfeld gebracht werden. Nach der Pause schaffte es die Mannschaft aus Wissen technische Fehler auf ein Minimum zu reduzieren, um somit im Angriff eine konstante Gefahr für den Gegner darzustellen. So ließ der SSV für den Rest des Spiels nichts mehr anbrennen und zeigte eine starke Abwehrarbeit, welche dann mit mehreren Tempo-Gegenstoß-Toren belohnt wurde. Endergebnis des Spiels: 19:34 für den SSV Wissen und der verdiente Einzug in die 2.Runde des HVR-Pokals. Der Gegner steht mit dem Rheinlandligisten TS Bendorf schon fest, die Terminierung des Heimspiels erfolgt noch. Es steht also die nächste große und vor allem spannende Aufgabe für den SSV an.

Es spielten: Tor Messiuris; B. Nickel (3), Diederich (5), Brucherseifer, C. Nickel (3), Gross (1), Hering (1), Perez Leal (1), P. Hombach (11/4), Leidig (3), Mosen (6/1), Roedder (Vereinsbericht)