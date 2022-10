Karl-Heinz Pitton und Helmut Meyer auf dem Rheinischen Schützentag geehrt

Veröffentlicht am 10. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – DÜSSELDORF – Verdiente Schützen aus dem Bezirk 13 beim Rheinischen Schützentag geehrt

In diesem Jahr feiert der Rheinische Schützenbund sein 150jähriges Bestehen. Dies wurde gebührend in einer großen Festveranstaltung in Düsseldorf gefeiert. Besonders erfreulich für den Schützenbezirk 13 war, dass zwei langjährige Funktionäre für ihre jahrzehntelangen Verdienste um das Schützenwesen geehrt wurden.

Bezirksvorsitzender Karl-Heinz Pitton und dem Sportleiter des Schützenbezirks und des Gebietes Süd Helmut Meyer wurden jeweils das Ehrenkreuz in der Sonderstufe des Deutschen Schützenbundes verliehen.

Karl-Heinz Pitton gehört dem SV Höhn seit 1981 als Mitglied an. Im Jahr 1985 übernahm er den Vorsitz seines Heimatvereins, den er bis heute innehat. Im gleichen Jahr, also 1985 wurde er auch Referent Wurfscheibe und laufende Scheibe im Kreis 132. Die gleiche Funktion übernahm er auch im Bezirk 13 im Jahre 1988. Beide Funktionen begleitet er noch heute. Im Jahre 1991 übernahm er den stellvertretenden Vorsitz im Schützenbezirk 13. Im Jahr 2001 übernahm er dann den Vorsitz, welchen er noch heute innehat.

Helmut Meyer war von 1977 bis zur Auflösung des Vereins im Jahre 2020 Mitglied des Sankt Hubertus Sportschützen Birken-Honigsessen. Hier war er von 1977 bis 1992 Sportleiter des Vereins.

Seit 1990 ist er Mitglied der Altenkirchener Schützengesellschaft. Helmut Meyer ist bis heute Mitglied in den unterschiedlichsten Gremien des Schießsports. Diese reichen vom Bezirk, über das Gebiet und Land bis hin zu Aufgaben auf Bundesebene.

Von 1996 bis heute ist er Sportleiter, Übungsleiter und Trainer im Schützenbezirks 13. Von 2002 bis 2006 war er Mitglied der Waffensachkundekommission im Bezirk 13. Von 2006 bis heute ist er Referent Ausbildung für die verantwortliche Aufsicht im Bezirk 13. Auf Gebietsebene ist von 2016 bis heute Sportleiter und von 2019 bis heute ist er Ligareferent. Auf Landesebene war er von 1998 bis 2004 Landestrainer. Von 2004 bis 2011 war er stellvertretender Landessportleiter. Auf Bundesebene übt er folgende Aufgaben aus: von 2017 bis heute: Referent Behindertensport; von 2005 bis heute: Kampfrichter A national und von 2012 bis heute: Multiplikator Waffensachkunde und verantwortliche Aufsicht. (die) Foto: BZ 13