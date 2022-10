Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

ROTT – Baumpflanzaktion der Brendebach-Ingenieure Wissen an der KiTa Rott gestartet

In einer kleinen Feierstunde an der Kindertagesstätte in Rott wurde gemeinsam mit Landrat Dr. Peter Enders und einer großen Schar von Kindern das erste Bäumchen, eine Edelkastanie, gesetzt. Für die Kinder war es das Erlebnis des Tages. Ganz begeistert setzten sie gemeinsam mit dem Landrat das erste Bäumchen in die Pflanzgrube, sahen zu wie der Mutterboden aufgefüllt wurde und ließen es sich nicht nehmen mit einer Gießkanne das erste köstliche Wasser an den kleinen Stamm zu gießen. Schließlich ist es jetzt „ihr“ Bäumchen, an dem sie jeden Tag vorbeigehen, zusehen und erleben können wie es wächst und gedeiht. Vielleicht wird ja auch in 20 oder 30 Jahren eines ihrer Kinder unter diesem Baum spielen können und sie selber ihren Kindern erzählen, dass sie bei der Pflanzung selber dabei waren.

112 Gründe, sich auf die Zukunft zu freuen. Brendebach Ingenieure startet Baumpflanzaktion im gesamten Kreisgebiet Altenkirchen. Beim Ingenieurbüro Brendebach mit Hauptsitz in Wissen ist Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das Unternehmen lässt Taten sprechen und schenkt allen interessierten Schulen und Kindergärten im Kreisgebiet Setzlinge und Samen klimaresistenter Pflanzen.

Wir alle wissen nur zu gut, wie es um unseren Wald bestellt ist. Stürme, Dürre und der Borkenkäfer haben zu massiven Schäden geführt und allein im Kreis Altenkirchen sind in den letzten vier Jahren rund 4,0 Mio. Bäume gestorben. Genau hier setzt die Aktion von Brendebach Ingenieure an:

Gemeinsam mit dem Landrat, Dr. Peter Enders, wurde in einer kleinen Feierstunde in der KiTa Schatzkiste in Rott, ein Setzling einer Edelkastanie und drei Samen von Mammutbäumen übergeben. Beide sind „Pflanzen der Zukunft“, die gut mit dem Klimawandel zurechtkommen und somit beste Chancen haben, auch in einhundert Jahren noch an der Einpflanzstelle zu stehen.

„Wir wollen gemeinsam und generationenübergreifend etwas für die Natur und die Umwelt tun!“, so Jürgen Schmidt, einer der Geschäftsführer. „Ganz genau dafür brauchen wir Nachwuchs, unsere Kinder im Landkreis, damit diese – im wahrsten Sinne des Wortes – auch in Zukunft Wurzeln schlagen können.“ Die Kinder sollen sich der Pflänzchen annehmen; lernen, sie zu aufzuziehen und durch diese Pflege einen aktiven Beitrag für die Umwelt leisten. „Sie sollen mit den Bäumchen wachsen und – wenn sie im Kreis zu Hause bleiben – Nachhaltigkeit sehen können“.

Im Anschluss an die Grußworte erhielt jedes der kleinen Schatzkistenkinder noch eine Brezel, die das Team der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirch organisiert hatte. Jürgen Schmidt bedankte sich herzlich beim gesamten Team der Wirtschaftsförderung, bei der Leiterin der KiTa, Schmidt, besonders bei Landrat Dr. Enders für die gemeinsame Aktion und wünschte allen Beteiligten viel Freude beim Aufziehen der Pflanzen. Fotos: Renate Wachow