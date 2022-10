Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen

„Endlich wieder ein“ schwebte fast schon sichtbar über dem Veranstaltungsgelände in der Innenstadt. Zwei Tage lang ging es um ein Hilfsprojekt in der tansanischen Stadt Kibaha. Gut 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus rund 40 Gruppierungen haben sich für diesen 53. Jahrmarkt ordentlich ins Zeug gelegt und ein Programm für alle Altersstufen aufgelegt. Als Schirmherrn hatte man das frühere Bundestagsmitglied Wolfgang Bosbach, der noch immer für eine klare Meinung steht, gewinnen können. Mit berechtigtem Stolz konnte deshalb Jahrmarktssprecher Johannes Bender dem prominenten Juristen am Samstagmorgen das Wort zur Eröffnung überlassen. Mit dabei waren auch Landrat Dr. Peter Enders, die heimischen Landtagsabgeordneten sowie Marcus Tesch und Martin Kürten seitens der Wissener Kirchengemeinden.

Bürgermeister Berno Neuhoff dankte den vielen Helfern nachdrücklich: „Sie ziehen bei uns den Karren!“, was die Zuhörer mit starkem Beifall unterstützten. Anschließend trug sich Bosbach in das Goldene Buch der Stadt Wissen ein, womit der Markt offiziell eröffnet war.

Bald drängten sich wahre Menschenmassen an den Ständen. Viele der engagierten Gruppen sind schon lange dabei und als „alte Hasen“ zu titulieren. Pizzabäcker „Pippo“ und sein Team gehören zweifellos dazu. Auch der Waffelstand ist längst etabliert. Hier half ein kleiner Junge beim Zerkleinern des Brennholzes. Mehrere Tanzgruppen des Studios BALÉ heimsten ebenso viel Applaus ein wie die Akteurinnen der DJK Wissen-Selbach. Die leckere Erbsensuppe, hergestellt im Seniorenzentrum St. Josef, kam ebenfalls sehr gut an. Viel zu tun hatten auch die Losverkäufer. Für das einheimische Duo „Top in Music“ war ihr Auftritt eine Premiere beim Jahrmarkt. Dabei spielen Ulrike Rosenberg und Klaus Badke schon lange zusammen. Der Sonntag begann mit einem Platzkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Höhepunkt war dann am Abend die große Feuerspuckershow. (bt) Fotos: Bernhard Theis