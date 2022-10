Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Rheinlandmeisterschaften der Badmintonjugend – Kids der DJK Gebhardshain-Steinebach überzeugen beim Saisonhöhepunkt

Wer das ganze Jahr über 2- bis 3-mal jede Woche motiviert am Training teilnimmt, der fiebert natürlich den verbandsinternen Meisterschaften entgegen. Jetzt war es in der Halle des SVE Mendig bei guter Orga und hervorragender Cafeteria wieder so weit. In den AK U11 bis U19 wurden zunächst die Rheinlandmeister im Einzel sowie in der AK U11 im Doppel ermittelt.

Trotz einer ordentlichen Portion Aufregung und starker Konkurrenz, legte das Gebhardshainer Team einen beachtlichen Auftritt hin. Bei den U11er Jungs sicherte sich Lenny Maus ohne Satzverlust den Titel. Ben Euteneuer verpasste knapp die Silbermedaille, schaffte aber als Dritter noch den Sprung aufs Treppchen. Gemeinsam holten sich die beiden Youngsters dann auch noch die Meisterschaft im Doppel. Bei den Mädels der AK U13 dominierte die DJK den Wettbewerb. Leonie Euteneuer siegte vor ihren Teamkolleginnen Sofia Grigoli und Josephine Fehling. Emilio Bähner steuerte in der AK U19 einen weiteren Vizemeister bei!

Richtig spannend machte es Julian Hoß in der AK U15. Nach souverän gewonnener Vorrunde traf er im Finale auf seinen Doppelpartner Jan aus Güls. Am Vortag in der AK U17 noch knapp unterlegen, lieferte er sich ein sehenswertes Match auf hohem Niveau und konnte auch dank des guten Coachings durch LSP-Trainer Daniel Nilges den Titel im dritten Satz für sich entscheiden und die Gesamtbilanz für das Team der DJK auf vier Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen hochschrauben.

Insgesamt eine starke Leistung der Badmintonkids, die sich während des Turniers permanent unterstützten und für eine Riesenstimmung in der Halle sorgten. Mit dabei waren auch Anni Becker, Emma Kiefel, Elayne Krenn, Nele Corten und Jamie Maus, die ebenfalls tolle Spiele zeigten und sich gute Platzierungen sichern konnten. Am zweiten Oktoberwochenende geht es dann in den Doppel- und Mixed-Disziplinen in Mayen weiter – Spannung garantiert! (nao) Fotos: BC Gebhardshain