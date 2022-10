Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Gleich zwei Tablet-PCs entwendet

Ein 38jähriger Mann aus Neuwied fiel am Samstagmittag, 08. Oktober 2022, gegen 13:10 Uhr einem Ladendetektiv in einem Elektrogeschäft in der Innenstadt von Neuwied auf, als der Kunde direkt zwei Tablet-PCs in eine mitgeführte Tasche einstecken wollte. Da der Kunde die Artikel an der Kasse nicht bezahlte, verständigte der Ladendetektiv die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde zudem ein Messer gefunden, dessen Mitführen ebenfalls strafbewährt ist. Das Messer wurde dem Mann abgenommen und entsprechende Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls mit Waffe eingeleitet. Quelle: Polizei