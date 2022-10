Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Insgesamt dreizehn Verkehrsunfälle am Wochenende im Bereich Neuwied

Im Zeitraum von Freitagmittag, 07. Oktober 2022, 12:00 Uhr bis Sonntagmittag, 09. Oktober 2022, 12:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt dreizehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 07. Oktober 2022, gegen 13:00 Uhr wurde eine 35jährige Fahrzeugführerin aus Neuwied leicht verletzt, als sie mit ihrem PKW von der Langendorfer Straße kommend auf die Engerser Landstraße abbiegen wollte und dabei ihren Vorrang beim Abbiegen von einem 62jährigen PKW-Fahrer missachtet bekam, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und durch das Auslösen der Airbags die Frau am Arm verletzt wurde.

In drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, so dass entsprechende Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet wurden. In zwei dieser Fälle führten die Ermittlungen und Zeugenhinweise schon zur Feststellung des Unfallverursachers. Quelle: Polizei