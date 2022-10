Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

ASBACH – Teurer Scherz mit Folgen in Asbach (Westerwald)

Samstagabend, 08. Oktober 2022 wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 22:25 Uhr darüber informiert, dass mehrere Besucher eines Kinos in Asbach durch das Freisetzen von Reizstoff verletzt wurden. Wie die Ermittlungen ergaben, hat ein zunächst unbekannter Täter im Ausgangsbereich eines Kinosaals Pfefferspray versprüht. Hierdurch wurden insgesamt vier Besucher verletzt. In Zusammenarbeit mit der Polizei Linz konnte der Täter identifiziert werden. Gegenüber den Linzer Beamten gab er den Vorwurf zu und erklärte, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe. Dieser Scherz zieht nun strafrechtliche Ermittlungen und Schadenersatzansprüche nach sich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei