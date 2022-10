Veröffentlicht am 8. Oktober 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Freitagabend, 07. Oktober 2022 gegen 20:30 Uhr sollte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage St. Katharinen ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Kleinkraftrads reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der eingesetzten Kräfte und begann seine Flucht durch mehrere Nebenstraßen. Hierbei verbog der 22-jährige aus St. Katharinen sein Kennzeichen, damit dieses durch die Beamten nicht abgelesen werden konnte.

Die Verfolgung des Mannes mündete auf einem Feldweg, wo er durch die eingesetzten Kräfte überholt werden sollte, um diesen schließlich gefahrlos anzuhalten. Hierbei kollidierte er bewusst mit dem Streifenwagen. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Mann, sowie die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt. Die Person ist in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Quelle: Polizei