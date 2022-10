Veröffentlicht am 8. Oktober 2022 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Baustellencontainer in Kasbach-Ohlenberg aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 06. auf 07.10.2022, brachen unbekannte Täter einen Baustellencontainer in der Ortslage Ohlenberg, in der Straße Im Wiesengrund, auf. Nachdem zwei Bügelschlösser am Baucontainer durchtrennt wurden, entwendeten die Täter Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von circa 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430. Quelle: Polizei