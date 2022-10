Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – REMAGEN – HÖHR-GRENZHAUSEN – In den Herbstferien auf den Campus: Noch Plätze frei in den Workshops der Hochschule Koblenz für Jugendliche

Die Ferienworkshops in den Laboren der Hochschule Koblenz bieten wieder Wissenschaft zum Anfassen: Objekte am Rechner gestalten und in 3D ausdrucken, im Team ein Computerspiel designen oder elektrotechnische Versuche durchführen – das Angebot ist groß. Die Kurse richten sich an Jugendliche ab 13 bzw. ab 16 Jahren sowie Studieninteressierte und sind kostenfrei. Detaillierte Informationen, Termine und Anmeldung sind unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote und www.hs-koblenz.de/campus-live verfügbar.

Schon seit vielen Jahren führen die mathematisch-technischen Fachbereiche der Hochschule in den Ferien erfolgreich Kurse für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren durch. Nun werden diese durch das Campus-live-Programm ergänzt, das sich an Jugendliche ab 16 Jahren und Studieninteressierte richtet: Am Campus in Remagen üben sie sich im Game-Design und programmieren ein VR-Spiel, während sie in Koblenz ein Roboterfahrzeug dazu bringen, einen Parcours zu bewältigen. Ganz nebenbei können sie dabei den Campus kennenlernen und herausfinden, ob ein Studium im technischen Bereich das Richtige für sie sein könnte. Die Workshops werden von Studierenden betreut, die gerne Fragen dazu beantworten.

Auch für die Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren bietet das Ferienkurs-Programm wieder viele spannende Themen und Workshops: In Koblenz erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel 3-D-Druck in Aktion oder untersuchen im Experimentierkurs Elektrotechnik kleine Motoren. Im beliebten Workshop „Scooby – Science out of the box. Yeah“ wird gemeinsam gelötet, gebastelt und geschraubt. Und im Arduino-Kurs erfahren Jugendliche spielerisch, wie man LEDs ansteuert und programmieren ein Mini-Spiel. Auch der WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen öffnet die Labore für Schülerinnen und Schüler: In „Ceramics for future“ finden sie heraus, was Keramik mit Umwelt und Mobilität zu tun hat.

Die Kurse werden durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und sind daher kostenfrei. Detaillierte Informationen, Termine und Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote und www.hs-koblenz.de/campus-live verfügbar.

Foto: Ein Teil des Ferienprogramms findet im 3D-Druck-Labor am RheinMoselCampus statt. (Foto: Hochschule Koblenz/Gloger)