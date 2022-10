Veröffentlicht am 8. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Kinder-Uni Koblenz wieder live im Hörsaal – noch Plätze frei am 14. Oktober und 23. November

Das Wintersemester hat begonnen und nicht nur die „großen“ Studierenden bevölkern wieder die Flure an Hochschule und Universität. Auch junge Nachwuchsforscherinnen und -forscher von 6 bis 12 Jahren sind wieder zur Kinderuni an den Campus eingeladen. Für die Teilnahme an acht Vorlesungen oder Workshops können sie sogar einen Kinderuni-Bachelor erhalten. Unter www.kinderuni-koblenz.de ist das Programm der beiden Hochschulen veröffentlicht. Die Termine werden fortlaufend ergänzt, so dass sich ein regelmäßiger Blick auf die Homepage lohnt.

Wie funktioniert eine Werbung auf YouTube, Instagram und Co.? Welche Absichten und Prinzipien stecken hinter Werbeanzeigen und -videos in den sozialen Medien? Diesen Fragen geht Professor Dr. Andreas Hesse vom Fachbereich Wirtschafts­wissenschaften am 14. Oktober von 16 Uhr bis 16.45 Uhr in seiner Vorlesung nach. An Beispielen zeigt er, wie Unternehmen ihre Werbung so gestalten, dass sie zu den Betrachtenden passt und möglichst viel geklickt werden. Die Vorlesung richtet sich an Kinder von 8-12 Jahren und findet live im Hörsaal an der Hochschule Koblenz statt. Durch multimediale und spielerische Elemente werden die jungen Besucherinnen und Besucher zu Teilnehmenden. Die Anmeldung ist unter www.hs-koblenz.de/kinderuni noch möglich.

Am 23. November gibt es von 16 bis 17 Uhr eine Fortsetzung der beliebten Reihe „Philosophieren mit Kindern“. Mit Dr. Werner Moskopp diskutieren die Kinder über ausgewählte Themen der Philosophie. Bei der Auswahl des Themas können die jungen Forscherinnen und Forscher mitentscheiden. Der Besuch der vorangegangenen Veranstaltungen ist dabei keine Voraussetzung. Mitmachen kann jedes Kind zwischen 6 und 12 Jahren, das Spaß am Nachdenken hat und sich mit interessanten Fragen beschäftigen möchte. Dieses Seminar findet online über das Tool BigBlueButton statt, unter www.technikcamps.de kann man sich dafür anmelden.

Die Kinder-Uni wird durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2004 als erstes Bundesland eine landesweite Kinder-Uni anbieten können. Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich auf kindgerechte Art an Wissenschaft heranzuführen.

Das gesamte Programm sowie Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf finden sich unter www.kinderuni-koblenz.de.