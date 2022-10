Veröffentlicht am 9. Oktober 2022 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Offene Kulturkirche die Zweite – Trost- und Motivationslieder – aufbauende Worte

Nachdem der Start der neuen Veranstaltungsreihe „Offene Kultur-Kirche – OKK“ im September ein voller Erfolg war, geht es nun in die zweite Runde. Am Mittwoch, 16. November 2022 ab 19:00 Uhr präsentiert in der Kirche „St. Matthias“ Am Wald 6 in 57555 Mudersbach-Niederschelderhütte der Kirchenchor „St. Matthias“ Niederschelderhütte-Birken und sein „Ensemble Schöne Töne“ die nächste Auflage unter dem Titel „Trost- und Motivationslieder“.

Mitwirkende sind neben dem Chor erstmals der junge Gitarrist Luca Pecere, der Titel von Eric Clapton und Ed Sheeran im Programm hat. Weiterhin sind Thomas Zöller, Flöte und Lars Mertin, Percussion mit von der Partie. Klavierbegleitung und die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Matthias Merzhäuser, Musikdirektor CED.

„Wir wollen den vielen dunklen Gedenktagen im November musikalische Lichtpunkte entgegensetzen,“ sagt Anne Wissmann, Vorsitzende des St. Matthias-Chores. In diesem Zusammenhang ist auch die Mitwirkung von Philipp Zapatka zu erwähnen, der verschiedene Textlesungen mit zum Programm beitragen wird. In seinem Beruf als Bestatter hat er schließlich täglich mit Menschen zu tun, die Trost und aufbauende Worte brauchen.

Nach dem Konzert laden die Veranstalter und alle Mitwirkenden zum „Get together“ ins benachbarte Pfarrheim ein, wo auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein wird. Der Eintritt ist wie immer frei. Eine Spende darf gerne gegeben werden. Wer im Chor mitwirken möchte, ist zu den Proben ab 18. Oktober 2022 immer dienstags ab 17:45 Uhr im Pfarrheim herzlich willkommen.

Rückfragen unter Tel.: 0151 291 43 288 (Anne Wissmann) oder Tel.: 0271 35 15 05 (Matthias Merzhäuser, Mail: MM@Merzi.de)