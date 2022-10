Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

GIROD – MONTABAUR – BAB 3 – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 – Motorradfahrer schwer verletzt

Freitagmittag, 07. Oktober 2022 gegen 13:15 Uhr befuhr ein 61jähriger Motorradfahrer aus dem rheinisch-bergischen Kreis den linken Fahrstreifen der BAB 3 in Richtung Frankfurt. Bei Autobahnkilometer 93,5 in der Gemarkung Girod kam es verkehrsbedingt zu einer Staubildung. Die Fahrzeuge vor dem Motorrad erkannten das frühzeitig und konnten abbremsen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem davor befindlichen PKW im Heckbereich auf, wobei er noch versuchte, nach links auszuweichen. Hierdurch kam das Krad ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch diese Kollision wurde der Motorradfahrer vom Krad

geschleudert und auf ein weiteres Fahrzeug, dass links im Stau stand, katapultiert. Durch die Kollision und den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebendbedrohlich verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die BAB 3 war durch die Landung des Rettungshubschraubers teilweise in beide Richtungen gesperrt und es kam zu erheblichen Rückstaus im Wochenendverkehr. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen dürfte nach Schätzung der Polizei im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. Quelle: Polizei