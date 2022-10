Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen startet wieder durch

Nach der Zwangspause kann der große Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen endlich wieder seine Pforten öffnen. Wenn auch viele der ehrenamtlichen Akteure der 53. (!) Auflage dem Jugendalter entwachsen sind, hat das Engagement kein bisschen nachgelassen. Inzwischen sind aber auch sehr viele jüngere Helferinnen und Helfer dazugekommen. In diesem Jahr dreht sich das Projekt der guten Tat um die Verbesserung der Diagnosemöglichkeiten in einem Labor der Stadt Kibaha in Tansania. Dort soll eine Produktionsstätte für Labormaterial aufgebaut werden. Bislang kann sich das Land keine hochreinen Reagenzien zum Erkennen von Krankheiten leisten. Mit dem Spendengeld aus Wissen wird sich dies ändern.

Schon am Freitagmorgen regten sich viele fleißige Hände auf dem angestammten Jahrmarktsgelände hinter der Volksbank. Aufgebaut wurden beispielsweise die Zelte für den Verkauf von gestifteten Kunstwerken und Büchern. Direkt nebenan trugen andere Helfer allerhand Trödel zusammen. Der Wissener Otto Heuser brachte ein gutes Dutzend Brettspiele vorbei. Auch sollen bald ihre Käufer finden. Die Klasse 1 d der heimischen Grundschule nutzte die Gelegenheit und unternahm nach dem Verkehrsunterricht einen Rundgang über das Gelände.

Das Kopernikus-Gymnasium hatte sogar eine ganze Klasse, die 9 b, für zwei Stunden zum Mithelfen beim Aufbau des Waffelstands abkommandiert. Offiziell los geht es dann am Samstag um 10:30 Uhr. An vielen Stellen kann man sich nach dem Motto „Zwei Tage lasst die Küche kalt, wir kochen dann für Jung und Alt“ verwöhnen lassen.

Besonders hervortun werden sich wiederum Pizzabäcker „Pippo“ und sein fleißiges Team. Nach der Eröffnung kommt das im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe ansässige Tanzstudio BALÉ zu seinem Recht. Direkt anschließend treten die verschiedenen Tanz- und Röhnradgruppen der DJK Wissen-Selbach auf. Auch das Duo TOPinMUSIC dürfte seine Anhänger finden.

Ein großes Platzkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ist für Sonntagmittag um 11 Uhr eingeplant. Die Ziehung der Tombola-Gewinne steht gegen 18 Uhr auf dem Programm. Wie schon oftmals in Vorjahren gibt es wieder eine atemberaubende Feuerspuckershow nachdem die Lostrommel abgeräumt worden ist. Alle Mitwirkenden aus rund 40 einheimischen Gruppierungen stellen sich wie immer unentgeltlich in den Dienst für die gute Sache. (bt) Fotos: Bernhard Theis