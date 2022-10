Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Neue Fachlichkeit in der Jugendhilfe: Ressourcenaktivierung und Resilienzförderung – IFW-FACHTAG Care Leaver am 14. Oktober 2022 an der Hochschule Koblenz

Wie lassen sich junge Menschen, die sich aufgrund negativer Erfahrungen in einer Jugendhilfe-Einrichtung befinden, stärken und dazu motivieren, ihre Probleme und Herausforderungen zu meistern? Hier wenden Fachkräfte die Methoden der Ressourcenaktivierung und Resilienzförderung für Jugendliche der stationären Jugendhilfe an. Diese Methoden der Fachlichkeit stehen im Focus einer Fachtagung des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IFW) der Hochschule Koblenz, das diese Veranstaltung am 14. Oktober im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Praxis-Forschungsprojekts „Care Leaver“ in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Koblenz anbietet. Neben Praxiserfahrung und Fachdialog ermöglicht der Fachtag einen Blick in die europäische Nachbarschaft auf die Jugendhilfe-Struktur und Care Leaver-Prozesse in Polen, die von Prof. Dr. Hanna Kedzierska und Dr. Sylwester Zagulski von der Universität Warminsko-Mazurski in Olsztyn/Polen erläutert und zur Diskussion gestellt werden.

Es gilt zu prüfen: welche konkreten Verbesserungen sind nach dieser vielversprechenden Gesetzesreform in der Jugendhilfe möglich? Wie sind die innovativen methodischen Konzepte der Ressourcenaktivierung und Resilienzförderung für Jugendliche in spezifischen Problemlagen umsetzbar? Viele dieser jungen Menschen haben Erfahrungen von Armut, Gewalt, Drogen und kritischen Lebensereignissen wie etwa Tod oder gravierende Erkrankungen von Bezugspersonen gemacht, aus denen sich ohne professionelle Hilfen weitere vielschichtige Folgeprobleme entwickeln.

Vorgestellt und diskutiert werden ausgewählte Methoden und Hilfe-Instrumente, um bei den betroffenen Jugendlichen die Selbstwirksamkeit zu stärken und eine positive Lebensorientierung zu ermöglichen. In Workshops werden exemplarisch anwendungsorientiert die neuen Methoden in der Jugendhilfe vorgestellt. Der Fachtag ist darauf ausgerichtet, im fachlichen Diskurs die Anwendung und Praxistauglichkeit der neuen Instrumente in der stationären Jugendhilfe zu erfahren.

Für Rückfragen steht Dirk Holbach vom IFW per eMail an holbach@hs-koblenz.de oder telefonisch unter (0261) 9528-226 gerne zur Verfügung. Um Anmeldung wird per eMail unter holbach@hs-koblenz.de gebeten. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.fachportal-care-leaver.de/aktuelles zu finden.