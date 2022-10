Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

BERLIN – REGION – Mobilfunkabdeckung im Landkreis Neuwied – Erwin Rüddel: Die Haushaltsabdeckung soll bei nahezu 100 Prozent liegen

„Endlich geht es weiter voran. Bereits vor geraumer Zeit habe ich mich, gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach, für den weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes im Kreis Neuwied eingesetzt: Die Deutsche Telekom hat nun einen weiteren Mobilfunkstandort zur Versorgung des Ortsteil Windhagen-Stockhausen sowie des Asbacher Ortsteils Germscheid gebaut“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier erfuhr weiter von der Telekom als Betreiber, dass außerdem die Mobilfunk-Abdeckung entlang der L272, dem angrenzenden Waldgebiet und der Umgebung von Germscheid verbessert sowie Kundinnen und Kunden mehr Bandbreite zur Verfügung gestellt wird.

Im Landkreis Neuwied betreibt die Telekom jetzt 75 Standorte, mit einer bei nahezu 100 Prozent liegenden Haushaltsabdeckung. Bis 2024 sollen weitere 21 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 20 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Die Telekom hat angemerkt, dass sie auf eine Zusammenarbeit mit Kommunen, bzw. Eigentümer angewiesen ist, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutscher Funkturm (www.dfmg.de) wenden.

Wie es weiter heißt, hat die Deutsche Telekom derzeit mehr als 34.000 Standorte mit über 100.000 Antennen in Betrieb. Zusätzlich, so das Unternehmen, werden jährlich rund 1.500 neue Standorte aufgebaut. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten.

„Diese Maßnahmen sind gerade für zahlreiche Bereiche meines Wahlkreises von größter Wichtigkeit und Erfordernis, damit ungestörter Mobilfunk jederzeit und überall möglich ist – hier besonders im Hinblick auf Gefahrensituation, wie Krankheit, Unfälle oder sonstige insbesondere lebensbedroh- oder -gefährliche Notwendigkeiten. Funktionierender, zuverlässiger Mobilfunk muss heutzutage überall Standard und gewährleistet sein“, bekräftigt Erwin Rüddel.