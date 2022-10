Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Erneuter Diebstahl eines Katalysators in Bad Hönningen

Im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag, 03. bis 06. Oktober 2022 kam es in Bad Hönningen, in der Walther-Feld-Straße zu einem Diebstahl eines Katalysators. Angegangen wurde ein VW Polo, der leicht sichtgeschützt geparkt am Fahrbahnrand stand. In der vergangenen Woche kam es im Bereich der Polizeiinspektion Linz zu mehreren Fällen, jeweils mit gleichem modus operandi. Insbesondere Fahrzeuge älteren Baujahres sind für die Täter interessant.

Daher die Frage der Polizei, ob es zu dem konkreten Fall Hinweise gibt. Dazu ergeht die Bitte jedwede Beobachtung die ungewöhnlich erscheint und in diesem Zusammenhang stehen könnte mitzuteilen. Die Polizeiinspektion Linz verstärkt derzeit ihre Fahndungs- und Schutzmaßnahmen gezielt. Quelle: Polizei