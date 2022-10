Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

WILLROTH – Polizeibeamte retten verletzten Greifvogel auf der L 270

Im Rahmen der Streifenfahrt auf der L 270 wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter am Donnerstagabend, 06. Oktober 2022, gegen 18:00 Uhr auf einen offensichtlich verletzten Mäusebussard aufmerksam. Nachdem der Vogel eingefangen und zur Dienststelle gebracht werden konnte, wurde er durch einen ehrenamtlichen Fahrer in die Wildvogelpflegestation Kirchwald gebracht, wo er sich derzeit von seinem Unfall erholen kann. In einem „Post“ des wps-kirchwald heißt es, dass er schon bald wieder die Freiheit in seinem Gebiet genießen kann. Quelle: Polizei