Veröffentlicht am 7. Oktober 2022 von wwa

DIERDORF – 51jährige Frau mit 1,42 Promille in Dierdorf unterwegs

Donnerstagabend, 06. Oktober 2022, gegen 22:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mitsubishi, der in auffälliger und verkehrsunsicherer Weise geführt werde. Die sofort entsandte Streife der Polizei Straßenhaus konnte die 51jähriger Fahrzeugführerin in der Neuwieder Straße in Dierdorf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass die Fahrerin offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei