Veröffentlicht am 6. Oktober 2022 von wwa

MONTABAUR – Schwerer Verkehrsunfall – LKW fährt auf Stauende

Am Donnerstagmorgen war ein 7,5 Tonner LKW auf einen stehenden Anhänger gefahren und dabei im Führerhaus eingeklemmt worden. Der eingeklemmte 38jährige LKW- Fahrer aus dem Raum Mayen-Koblenz wurde durch Kräfte der Feuerwehren Ransbach-Baumbach und Mogendorf aus seinem Führerhaus befreit und nach der notärztlichen Erstversorgung mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die BAB 3 musste im Bereich der Unfallstelle auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen gesperrt werden. Für die Bergung durch den Abschleppdienst und die Beweissicherung durch einen Polizeihubschrauber musste die Autobahn in der Folge teilweise komplett gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Rückstaus im Bereich der BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt und BAB 48 aus Koblenz kommend in Richtung Autobahndreieck Dernbach. Der Schaden an beiden Fahrzeugen dürfte, so die Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Der Fahrer des vorderen LKWs blieb unverletzt. Quelle: Polizei