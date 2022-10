Veröffentlicht am 6. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Präses Latzel besucht Pfarrkonvent im Kirchenkreis Altenkirchen

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), Dr. Thorsten Latzel, hat am Mittwoch, den 5. Oktober den Pfarrkonvent des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen im Evangelischen Gemeindehaus in Wissen besucht. Dort stellte er den anwesenden Pfarrerinnen und Pfarrern, Prädikantinnen und Prädikanten sowie Gästen des Konvents das Positionspapier E.K.I.R. 2030 „Wir gestalten ‚evangelisch rheinisch‘ zukunftsfähig“ vor. Das Papier versucht in Zeiten signifikanter Kirchenaustritte, erwarteter Kirchensteuerrückgänge, des Personalmangels und vieler weiterer Problemlagen Denkweisen aufzuzeigen, mit denen nicht nur der Mangel verwaltet, sondern die Zukunft aktiv gestaltet werden kann.

„Wir müssen Kirche konsequent vom Kontakt zum Menschen her denken und nicht aus unseren Strukturen heraus“, sagte Latzel und stellte dabei unter anderem die Stärkung einer servicefreundlichen, qualitätsvollen und vielfältigen Kasualpraxis in den Mittelpunkt. So könnten zu den bisher vorhandenen Kasualien Taufe, Trauung und Trauerfeier auch liturgisch-seelsorgerische Angebote etwa zum Berufsstart, Umzug oder Ruhestand angedacht werden. „Seht die Kirche als Erprobungsraum und macht euch frei, damit ihr eine Kirche sein könnt, die fröhlich, beschwingt und befreit ist“, so der Präses weiter.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass es bereits etliche funktionierende Ansätze im ländlich geprägten Kirchenkreis Altenkirchen gibt, aber dass natürlich auch noch viel Arbeit zu leisten sein wird. „Es ist wichtig, die Kirche der Zukunft nicht nur zu denken, sondern auch konkret in die Umsetzung zu bringen“, sagte Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide zum Abschluss und dankte dem Präses mit einem Buchgeschenk herzlich für seinen Vortrag und die Anstöße.

Foto: Präses Dr. Thorsten Latzel (5. v. r.) referiert vor dem Pfarrkonvent. Bild: Kirchenkreis