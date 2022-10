Veröffentlicht am 6. Oktober 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Für eine erfolgreiche Transformation brauchen wir das Handwerk

Die Handwerkskammer der Pfalz ist als neues Mitglied in das Kooperationsnetzwerk der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz aufgenommen worden. Ziel der Kooperationsvereinbarung ist es, die Transformation der Arbeitswelt im Handwerk gemeinsam voranzutreiben. „Die Landesregierung hat immer wieder deutlich gemacht, dass wir die Transformation unserer Arbeits- und Lebenswelt nur gemeinsam mit unseren Partnern erfolgreich gestalten können. Zu diesen wichtigen Partnerinnen und Partnern gehören insbesondere auch die Handwerkskammern. Deshalb freue ich mich sehr über die geschlossene Kooperationsvereinbarung mit der Handwerkskammer der Pfalz“, erklärte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer.

„Auch unsere Handwerksbetriebe sind bereits voll in der Digitalisierung angekommen: Gerade bei der Einführung zukunftsweisender Technologien gilt es, sie möglichst gut zu unterstützen. Die Transformationsagentur versteht sich hierbei vor allem als ‚Lotse im Wandel‘“, so Schweitzer weiter. Es gebe zwar bereits viele gute Angebote, so etwa die Innovations- und Technologieberater oder die Digitalisierungsberater der Handwerkskammern, doch vielen Betrieben seien diese noch nicht bekannt. Auch dazu passende ESF-Plus-Fördermöglichkeiten des Landes, wie etwa der „QualiScheck“ oder der Förderansatz „Betriebliche Weiterbildung“, würden noch zu wenig genutzt.

„Hier soll die Transformationsagentur zuhören, beraten und die Beschäftigten und Unternehmen gezielt mit den passenden Ansprechpartnern verbinden. Dabei werden wir darauf achten, dass insbesondere auch die Vermittlung an unsere Partnerinnen und Partner im Kooperationsnetzwerk gut funktioniert“, erläuterte der Arbeitsminister. Diese enge Verzahnung sei wichtig für eine erfolgreiche Unterstützung der Betriebe und Beschäftigten.

Schweitzer verwies in diesem Zusammenhang auch auf die wichtige Rolle des Handwerks im ökologischen Wandel. „Den dringend erforderlichen Übergang hin zu einer klimaverträglichen Ökonomie werden wir nur mit Hilfe des Handwerks und gut ausgebildeten Fachkräften schaffen können. Egal ob es um Häuserdämmung, Wärmepumpen oder um Photovoltaik geht: Klimaschutz geht nicht ohne das Handwerk.“

In den kommenden Monaten werde man die Zusammenarbeit weiter vertiefen, so Schweitzer weiter – sei es im Rahmen der beschriebenen Lotsenfunktion, in gemeinsamen Veranstaltungen oder im Zuge des „Zukunftsradars“, mit dem neue Trends der Arbeitswelt identifiziert werden.

Die Transformationsagentur ist 2022 gestartet und baut ihr Angebot schrittweise aus. Unter www.transformationsagentur.rlp.de finden sich Informationen zu den Themen und Angeboten der Agentur, Hinweise zu Veranstaltungen sowie Kontaktmöglichkeiten.