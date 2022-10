Veröffentlicht am 5. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Randalierer in der Innenstadt Neuwied – Geschädigte und Zeugen gesucht

Durch mehrere Mitteiler ergingen am Mittwochnachmittag, 05. Oktober 2022 gegen 16.00 Uhr Meldungen über einen Randalierer in der Mittelstraße Neuwied. Er pöbele Passanten an und werde teilweise übergriffig. Die merklich alkoholisierte Person konnte durch die eingesetzten Beamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Aufgrund der Schilderung der angetroffenen Zeugen, dass der Mann bereits im Vorfeld weitere Personen angegangen sei, bittet die Polizei Neuwied um entsprechende Hinweise, bzw. Meldung weiterer geschädigter Personen, die durch ihn angegangen wurden. Quelle: Polizei