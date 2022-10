Veröffentlicht am 5. Oktober 2022 von wwa

VALLENDAR – Circa 100 Liter Diesel in der Tongrube Vallendar entwendet – Täter flüchtet

Durch ein Sicherheitsunternehmen wurde der Polizeiinspektion Bendorf am Dienstagabend, 04. Oktober 2022 gegen 20:55 Uhr mitgeteilt, dass sich in der Tongrube Vallendar, neben der L 308, eine Person mit Stirnlampe unberechtigt aufhalte. Nach Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort konnte vor der Zufahrtsschranke zur Tongrube ein verschlossener Pkw festgestellt werden. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des Pkws und dessen unmittelbarem Umfeld verdichteten sich die Hinweise darauf, dass es kurz zuvor zu einem Dieseldiebstahl gekommen war und der Täter möglicherweise bei Tatausführung gestört wurde. Daher wurde das Gelände der Tongrube, auch unter Einbindung des Polizeihubschraubers und eines Diensthundeführers, mit starken Kräften abgesucht. Es konnte jedoch keine Person mehr angetroffen werden. Der Pkw wurde im Anschluss sichergestellt. Vor Ort konnte eine konkrete Tatörtlichkeit zunächst nicht ausgemacht werden, allerdings meldete ein Mitarbeiter der Tongrube Vallendar am Mittwochmorgen, 05. Oktober 2022 gegen 07:20 Uhr den Diebstahl von 100 Litern Diesel aus einer Raupe, sodass der Tatort zeitnah ermittelt werden konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei