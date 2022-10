Veröffentlicht am 5. Oktober 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Ausgelassene Stimmung – 42 Teams bewältigen StaffelMarathon in Waldbreitbach

Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause fiel am 3. Oktober der Startschuss zum 11. StaffelMarathon des VfL Waldbreitbach. In nur 2:19:13 Stunden legte die siebenköpfige Mannschaft der LG Rhein-Wied gemeinsam die Marathondistanz zurück und sicherte sich damit den ersten Platz.

„Wir hatten gutes Wetter und eine ausgelassene Stimmung“, resümierte Josef Hoß, Geschäftsführer des VfL Waldbreitbach, „trotz der vergleichsweise geringen Zahl an Staffeln.“ Im Jahr 2018 waren es noch 88, in diesem Jahr lediglich die Hälfte. Darunter aber wieder Teams aus der gesamten Region wie auch aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, die in einer Sonderwertung prämiert wurden. Die heimischen Läufer wie die Karnevalsgesellschaft „Brave Jonge“, der Junggesellenclub oder Falc-Immobilien sorgten für Party-Atmosphäre in der Wechselzone neben dem Schulhof.

Alle Sportlerinnen und Sportler wurden auf der etwa zwei Kilometer langen Strecke durch Waldbreitbach von Zuschauern wie auch von Sambagruppen angefeuert und motiviert.

Neben Pokalen, Sach- und Geldpreisen für die Bestplatzierten gab es eine Verlosung von Blumentopfsets unter allen teilnehmenden Staffeln sowie Medaillen.

Die Siegerstaffel der Frauen war der „Lauftreff Gladbach“ (3:37:29 Std.); Sieger in der Kategorie Mixed waren die „Selbstläufer Altenahr“ (2:49:22 Std.); den ersten Platz im Bereich Jugend belegten die „Steuler TriKids RSG Montabaur“ (2:48:08 Std.) und in der Altersklasse der Senioren der „LT Siebengebirge“ (2:44:09 Std.). In der Sonderwertung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreibtach gewann die LG Rhein-Wied ebenfalls.

Auch fünf Einzelläufer bewältigten die Strecke in 21 Runden. Als erstes kam Klaus Blankenberg (LT Heimbach-Weis) in 4:11:55 Std. ins Ziel, als erste Frau folgte ihm Hanne Walkenbach (VfL Waldbreibach) mit einer Zeit von 4:52:16 Std.

„Wir bedanken uns bei allen rund 50 Helferinnen und Helfern, ohne dieses Engagement wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich“, so Hoß.

Alle Ergebnisse, Urkunden und Fotos gibt es auf www.staffelmarathon.info. Wer bereits vom Lauffieber angesteckt ist oder den Laufsport austesten möchte, ist mittwochs um 18 Uhr an der Waldbreitbacher Sporthalle zum „Lauftreff“ des VfL willkommen; eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft sind nicht erforderlich. Gelaufen wird in der Regel eine Stunde in unterschiedlichen Leistungsgruppen. Weitere Auskünfte gibt es via E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de.